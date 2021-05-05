諾富特外包商曾赴疾管署 莊人祥：風險低

指揮中心發言人莊人祥今天表示，有媒體報導，1名諾富特消防外包商曾出入疾管署，經查其疾管署活動史日期為4月12日至13日，在華航諾富特案爆發前，研判風險低。

華航諾富特染疫案自4月中旬延燒至今，4月29日出現首例與諾富特飯店有關個案，同日啟動飯店清空計畫，5月3日飯店外包商確診，目前共28人確診，其中5名為飯店員工（含外包商）。

莊人祥今天下午指揮中心記者會中表示，該名諾富特消防外包商在2日出現疑似症狀，隔日回報，4日採檢結果為陰性，現在居家隔離中。研判4月12日至13日的疾管署活動史，對社區影響較小，呼籲勿過度恐慌。

莊人祥表示，諾富特外包商、工讀生與離職員工名單獲取不是很順利，自4月28日起核對名單，直到1日才找到72人，昨天又找到8人，人數增加至80人，已採檢72人，其中69人陰性、1陽性（案1145）、2檢驗中，其餘8人待採。

諾富特飯店群聚病毒基因定序皆為相同序列英國變異株，指揮中心指揮官陳時中表示，現在還無法判定傳播途徑，但仍認為是某個沒有找到的境外移入個案引發這次的本土疫情可能性較高，強調病毒不一定是國內航空公司機組員帶進來，也許是與國外航空公司機組員有關。

陳時中表示，上述推論還需更多資訊判定，才能讓判讀更正確，釐清關聯。現階段兩大工作重點為即時匡列對社區可能造成影響的接觸者，再者是防範未來再次發生類似事件，所以研判來源還是會繼續執行。

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