水電工足跡飲料店 新北衛生局：4日獲通知並消毒

諾富特飯店外包水電工染疫後曾到蘆洲和三重的皇爵飲料店，市議員葉元之說，店家是看記者會才知道並歇業；衛生局長陳潤秋表示，也是昨天接到通知，當下就連絡店家及派員消毒。

中央流行疫情指揮中心公布華航諾富特飯店外包水電工（案1145）足跡，4月26日晚間9時許至蘆洲皇爵飲料店，29日晚間9時許到三重區忠孝路的皇爵飲料店。目前店家已歇業消毒。

新北市議員葉元之在市議會質詢表示，水電工到過的飲料店老闆跟烤肉店老闆娘說，他們也是同步看指揮中心記者會才知道有確診者到過他們的店，然後才趕快緊急把鐵門拉下來，然後停止營業。

葉元之表示，到底中央疫調是何時完成，在店家獲通知歇業消毒之前有這樣長的時間差，若這段時間有人去消費就有染疫的風險。他希望中央和地方要克服疫調時間，才能減少感染風險。

陳潤秋表示，疫調結果是陸續出來，再經過中央決定哪些疫調需要公告的，再通知地方進行區域消毒。

她表示，衛生局確實是昨天的那個時間點才接到通知，衛生局馬上就跟環保局和店家連絡，但以往多在公告之前會先收到疫調，收到的當下就會請環保局去做消毒，至於店內的清潔消毒可由衛生局媒合指導消毒。店家完成消潔消毒後才可開店。

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