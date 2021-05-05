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剛呼籲「確診者別來」就中鏢！ 網朝聖酒吧粉專：根本神預言
華航群聚感染風波延燒，其中4日新增的案1153機師與案1154空服員，兩人曾在同一時間至台北市松山區一間酒吧消費，目前該酒吧正配合調查並已全面消毒。而巧合的是，當天中午該酒吧才在臉書發文，呼籲有到過確診者行經之處的民眾「不要來找我」，沒想到幾個小時後就「中鏢」，讓網友紛紛留言「根本神預言」。
位於台北市松山區的「飛鏢運動酒吧Homies SOFT BAR」4日中午在臉書貼出案1136的公共場所活動史，表示若民眾曾與確診者的途徑路線重疊，請隨時注意自身身體狀況，並與檢疫單位聯絡。文末酒吧還強調「不要亂亂跑，尤其是來找我，你去別間，好嗎」，並笑稱若有人跑來，一定「抓起來先打一頓」。
未料，當日下午中央流行疫情指揮中心就公布，案1153與案1154兩人，均在4月29日凌晨時段，於該酒吧消費停留。才離發文短短幾個小時，該酒吧就一次中鏢兩個確診案例，讓許多網友紛紛朝聖，留言「根本神預言」、「原來提早預知了」、「真預言家」、「真的出事了」、「老闆要哭了」、「真的跑去了」。
而該酒吧事後也發文說明，強調目前已經配合衛生局疫調，並安排店內員工進行篩檢，現場環境也已經進行全面消毒。至於營業狀況，酒吧透露，相關人員均將自主健康監測至13日，這段時間不會開門營業，正式重新營業前，也會再度大動作消毒。
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