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諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

諾富特一館混居 桃園市府：若違分層規定就開罰

中央社 / 桃園5日電
華航機師及諾富特飯店群聚染疫事件擴大，引發外界批評。聯合報系記者鄭超文／攝影
華航機師及諾富特飯店群聚染疫事件擴大，引發外界批評。聯合報系記者鄭超文／攝影

諾富特飯店一館的機組員宿舍雖合法作為居檢處，但未向桃園市府報備、申請分層防疫旅館，收一般旅客造成混居。市府表示，將查明混居時是否符合分層防疫旅館原則，若違法將開罰。

有民眾在臉書（Facebook）爆料公社發文指出，透過桃園市政府旅遊補助入住諾富特華航桃園機場飯店，卻沒被告知是防疫旅館，團員70人都得隔離。

對此，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評今天向中央社表示，諾富特飯店僅二館申請為防疫旅館，一館機組員宿舍雖是依民航局專法作為居檢處，卻未向市府報備、申請「分層的防疫旅館」，因此，市府仍視一館作為一般旅館使用，造成一般客混居。

楊勝評表示，由於目前諾富特的員工都在隔離中，尚無法釐清一館在混居的過程中，是否符合「分層防疫旅館」要有可以完全獨立、沒有接觸的出入口和通道，不能跟遊客有所接觸等原則，待事實查明後，若確定諾富特有違法，將依傳染病防治法移送桃園市衛生局開罰，可處新台幣3000元到1萬5000元不等罰款。

鄭文燦今天上午列席桃園市議會總質詢前接受媒體聯訪表示，沒有提出分層防疫旅館申請的部分，華航及民航局要釐清，法規部分也要釐清，如果有違規，會按照規定開罰。

桃園市政府觀光旅遊局表示，諾富特飯店去年8月經民航局指示須符合防疫旅館規範，觀旅局因此派員檢核飯店，並確認符合中央防疫旅宿指引，去年9月29日依民航局來文，10月14日核定諾富特新館（二舘）為防疫旅館。

觀旅局表示，諾富特旅館執行防疫旅館業務，是分別在新館（二館）收住機組人員，本館（一館）經營觀光旅館，接待一般旅客住宿、餐飲及會議等業務。

新冠肺炎 COVID-19 諾富特

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