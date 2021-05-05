竹市國小女童曾入住諾富特飯店 校園緊急消毒

新竹市一名國小女童日前與家人入住桃園華航諾富特飯店，一家4口遭匡列需居家隔離，校方接獲通知後緊急進行校園消毒，並發通知單給女童的班級學生，注意身體狀況。

校方表示，女童一家人在2日下午接獲通知，隨即前往獨棟的房子居家隔離，3日校方接獲新竹市衛生局通知後，按程序通報校園安全，並印製通知單給女童就讀班級學生，校園內所有消毒、紫外線燈照射都全數已處理完畢。

校方強調，所有過程都按照標準程序進行，也完全配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫調，請外界勿標籤化，加重當事人壓力，也不要造成不必要的恐慌。

對此，新竹市衛生局指出，這名學童為非接觸確診者的居家隔離者，但依據傳染病防治法應進行居家隔離，目前經了解該生及其家人目前均無任何不適症狀。

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