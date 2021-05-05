里長籲適當揭露資訊 陳時中：避免個案被標籤化

華航諾富特案疫情受關注，北市成功國宅今天傳出有確診者足跡，最後證實是虛驚一場，當地里長仍盼指揮中心適當揭露居家隔離者資訊，勿讓此類以訛傳訛事件再發生。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，為避免個案被標籤化，指揮中心並不會公告居家隔離、居檢個案住所，但會通報民政等相關單位，且此系統運行已久，不解里長為何不清楚要和哪個單位聯繫，會再詢問看看。

台北市大安區群英里長石忠勝今天表示，有里民向他反映，這幾天有確診者從成功國宅裡被帶走，政府雖然有派人來消毒，卻只有消毒其中兩棟，搞得大家人心惶惶，誤以為就是昨天新公布的案1153華航機師。

石忠勝不滿地說，為了不讓居民擔心，自己去拼湊資訊，才發現是案1102與他兩個小孩案1133、案1137，因為案1102是在居家隔離期間確診，兩個小孩都是5歲以下學齡前幼兒，幾乎都在家裡，對社區沒風險，才讓大家虛驚一場。

石忠勝指出，一般須居家檢疫的民眾會透過民政系統每天監督，但居家隔離者不會透過民政系統，基層里長就無法掌握資訊並應對處理，才讓大家好像驚弓之鳥，以訛傳訛搞出今天這件事情，「我覺得這樣不好」。

松山區松基里長黃建賓表示，日前有確診者在可傳染期間到過里上，里民都相當緊張。他認為民眾仰賴政府，里長做為地方防疫的第一線，是里民需要求助會先找的對象，若里長也不清楚狀況就完全無法處理。

大安區臥龍里長邱奕承說，成功國宅傳出有確診者一事在週邊鬧得沸沸揚揚，里民都很擔心，但因為里長接收到的資訊都是居家檢疫者，而居家隔離部分就是衛生局的職掌，所以里長對於實際發生的事情無法掌握，就無法安撫里民，讓里長壓力很大。

邱奕承說，社區居民對於誰住在哪邊、誰是什麼身分都很清楚，若對面住的就是華航機師，最恐慌的就是鄰居本人，希望中央能夠做有限度的資訊揭露，不要讓居民活在恐懼當中。

與居家檢疫者不同，居家隔離者是曾與確診者接觸或染疫風險較高的族群；邱奕承坦言，並不是每個里長都有能力扛起追蹤、監督的責任，因此他只希望中央能做到一定程度的資訊揭露，並向基層說清楚能夠向里民透露那些資訊。

邱奕承強調，希望指揮中心可以再檢討一下，公開資訊到一定的程度，因為最可怕的就是假消息。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，是否要揭露資訊是指揮中心的權責，但居家隔離者已經有適當地受到管理與掌握，他們為了公共衛生安全，很配合地在指定處所限制自己的活動、不外出，希望民眾不要給他們太大的壓力。

余燦華說，他不會建議中央應揭露或不揭露，防疫人員的工作就是保護大家的安全，讓大家能夠平常過日子，能做的一定努力去做，沒有任何道理或理由故意讓民眾暴露在風險當中。

商品推薦