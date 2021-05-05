莫德納疫苗獲緊急授權 自費AZ疫苗供應不間斷

指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計5月到貨的莫德納疫苗已通過緊急使用授權；另因自費疫苗接種狀況踴躍，累計接種1.7萬劑，未來將持續供應疫苗、不間斷。

為防堵疫情，台灣透過不同管道洽購新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，其中包括向藥廠直購的505萬劑莫德納（Moderna）疫苗；根據中央流行疫情指揮中心先前說法，首批莫德納疫苗預計5月將抵台。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中被問到疫苗到貨進度時表示，目前莫德納疫苗已獲食藥署緊急使用授權（EUA），到貨時程雖然還沒確定，但也沒有接到延期、改期通知，目前按照正常的速度進行當中。

外界擔憂，505萬劑莫德納疫苗要是一口氣全數到貨，是否將再次面臨效期問題。陳時中說，由於疫苗有效期的問題，因此大多會兼顧施打速度，不會一次全部到貨，但究竟第一批有多少目前還無法掌握，只能盡量要求不要提供效期太短的疫苗，否則恐施打不及。

陳時中也以過去流感疫苗接種經驗為例，以往流感疫苗一天最多可打40萬劑，15天就能打到數百萬劑，但這有多重因素影響；目前即便牛津AZ的新冠肺炎疫苗效期在即，指揮中心也沒想過要報廢，將儘快開放接種對象，鼓勵民眾積極施打。

此外，新冠肺炎自費疫苗4月21日開打以來，接種狀況相當踴躍，至今已接種1萬7000多劑，逼近指揮中心釋出的2萬劑目標，是否加碼也引發關注。

陳時中強調，自費疫苗暫不論數量，指揮中心都會持續開放，維持供應不間斷。

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