侯友宜：不公布防疫旅館名單 防疫做好才是重點

諾富特飯店「混居」事件引發防疫旅館名單是否公布爭議，新北市長侯友宜今天表示，新北防疫旅館名單不公布，因為避免未來造成困擾；公不公布不是重點，把防疫做好才是重點。

侯友宜今天出席明志科技大學校園就業博覽會並與學子座談，他表示，現在找工作，不像他過去找工作就是從一而終地努力工作下，提醒年輕人找第1份工作不要以薪資為主要考量，而是要找能勝任及建立良好態度的工作，有了好口碑才能找到更好工作，最好是留在新北市安居樂業。

侯友宜接受媒體聯訪時被問到是否公布防疫旅館名單時指出，目前新北市有11家防疫旅館，目前都沒有混居狀況，防疫旅館安排的動線從報到櫃台到分紅黃綠3區塊做專案管理，讓防疫做到滴水不漏。

他表示，新北防疫旅館名單不公布，因為避免未來造成一些困擾，因此，新北市防疫旅館仍按照既有步驟在運作，只要把防疫做好，公不公布其實不是重點；防疫旅館如果沒有按照規定運作，就會嚴格處罰。

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