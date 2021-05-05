諾富特風暴狂掃！多人慘遭確診、列隔離 薪水和補貼如何領一次看懂

機師、諾富特飯店群聚事件仍未止歇，目前確診人數逾20人，許多接觸者因此遭列居家隔離，生活、工作都因此受到影響，然而因染疫途徑不同，勞工所能獲得的補償也有差異，未染疫卻需隔離者又有哪些權益可爭取呢？

【因工作確診】

勞工若因工作關係感染新冠肺炎，屬於職業災害，雇主應依法給予補償。

休假：雇主需給予公傷病假。

薪資：如勞工因確診無法工作，雇主應按原領薪資給予補償，若治療滿二年仍未痊癒，且經指定醫院診斷、審定為喪失原有工作能力，雇主得一次給付40個月平均薪資。如治療結束後經診斷為殘廢，則依平均薪資及失能程度，一次給予失能補償。因此死亡者，雇主除給予5個月平均薪資的喪葬費外，也應一次給予其遺屬40個月平均薪資的死亡補償。

勞保補償：有參加者，可依勞工保險條例規定申請各項職業災害給付。從無法工作的第4天起，可向勞保局申請事故當月前6個月平均月投保薪資70%的職業災害給付，如經一年醫療未痊癒，第二年減為平均月投保薪資50%給付，最長共給付二年。

【非因工作確診】

勞工染疫若與工作無關，則需自行請假，除非治療期間仍能持續工作，否則雇主可視同一般休假處理。

休假：需自行向雇主請病假、事假、或特休。

薪資：若勞工在此期間仍願意提供勞務，雇主應給予工資，且不得影響全勤或不利待遇。

勞保補償：有參加者，可依勞工保險條例規定申請普通傷病給付。若因染疫導致無法工作、未能取得原有薪資，且正在治療者，從第4天起，可向勞保局依平均月投保薪資請領50%的傷病給付，最長可給付6個月，若事故發生前投保年資合計達一年者，則可延長給付至一年。若死亡其遺屬則可申請死亡給付，除按平均月投保薪資請領5個月的喪葬費外，依投保年資可再請領10至30個月遺屬津貼。

【被衛生機關要求隔離者】

若因衛生主管機關強制隔離或檢疫，勞工可請「防疫隔離假」，雇主不得視為曠職。

休假：可請防疫隔離假。

薪資：若因工作關係需隔離者，雇主應照常給薪，若非因工作導致，則無強制雇主給薪，但雇主不可因此扣發全勤獎金、解雇等不利處分。

補償：可申請防疫補償每日1000元。

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