華航機組員居家檢疫延長至5天 6日公布清零計畫

因應華航機組員染疫案，指揮中心指揮官陳時中今天表示，考量華航整體狀況待釐清，華航機組員檢疫將從3天延長至5天，以防增加社會風險，明天中午將公布清零計畫。

華航機組員染疫案感染源仍有待釐清，有媒體報導，中央流行疫情指揮中心為加強防疫，已要求華航機組員居家檢疫天數從3天延長至5天。

陳時中今天下午在疫情記者會證實此事，他表示，指揮中心昨晚曾和華航開會討論此事，認為華航疫情整體狀況目前仍無法釐清，即便居家檢疫3天、採檢陰性仍可能有所遺漏，恐對整體社區造成風險。

陳時中說，目前指揮中心將和華航共同擬定機組員的清零計畫，在計畫定案前，居家檢疫天數應從3天延長至5天；他並表示，今晚將和華航再次開會討論此事，清零計畫預計明天中午對外公布，也會要求民航局加強督導其他航空公司。

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