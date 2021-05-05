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諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

基層院所通報疑似個案並確診 每例獎勵1萬元

中央社 / 台北5日電
衛福部部長陳時中(右)。記者葉信菉／攝影
衛福部部長陳時中(右)。記者葉信菉／攝影

為強化疑似個案通報，指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起基層院所只要將疑似個案通報、轉診至社區採檢院所採檢並確診，基層院所可獲新台幣1萬元獎勵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布此消息，他表示，國內近期發生航空公司機師感染及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，且染疫個案臨床症狀多為非特異的發燒或呼吸道症狀，即日起祭出通報獎勵金。

陳時中表示，民眾前往基層院所（非指定社區採檢院所）就醫時，經醫師依其症狀及TOCC問診（如詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等研判為建議採檢對象，開立電子轉診單並完成通報採檢後，若檢驗結果為陽性，將發給開立轉診單的基層院所確診病例通報獎勵金，每例1萬元。

陳時中指出，指定社區採檢院所於接受基層院所建議採檢的轉診個案完成採檢，且檢驗結果為陽性者，並於電子轉診平台回復轉診個案處理情形，發給指定社區採檢院所協助轉診個案採檢獎勵，每例5000元。

陳時中表示，為落實醫療院所分流就醫及病人適當安置，指揮中心已建立武漢肺炎社區採檢院所共165家，民眾若有疑似症狀時，應優先至指定社區採檢院所就醫評估採檢。

陳時中說，若至基層院所就醫，經評估符合採檢對象，則請醫療院所於健保署電子轉診平台開立武漢肺炎建議採檢對象轉診單，並衛教民眾於24小時內儘速至社區採檢院所就醫。

此外，陳時中也呼籲，醫療機構應落實詢問患者TOCC，如是否有進出高風險場所或職業的暴露風險、是否曾至公告確診個案的活動足跡等，並加強疑似武漢肺炎個案通報採檢，以及早發現可能個案，共同保障民眾健康。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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