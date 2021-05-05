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諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

華航居檢三天變五天 陳時中：指揮中心的意思

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君陳雨鑫蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心下午記者會。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心下午記者會。記者邱宜君／攝影

華航機組員染疫案愈演愈烈，昨天再增一名機師、一名空服員染疫，外界就質疑機組員檢疫天數從先前五天降為三天，恐是此次疫情一發不可收拾的主因。根據本報掌握，華航機組員居家檢疫時間即起已從三天延長自五天。指揮中心指揮官陳時中表示，這是指揮中心的要求，希望兼顧防疫，運輸營運需要降載，將檢疫時間延長。

陳時中表示，昨天開會認為整體狀況還沒辦法釐清，若三天檢驗陰性還是有遺漏之處，因此和華航討論如何做更好清零計畫。

但是否會比照部桃做擴大篩檢，陳時中表示，擴大篩檢已經在做了，行政人員也都進行自主健康管理。但因為部桃行政人員並不在部桃內上班，諾富特則已經展開清零，將針對機組員進行清零計畫。

陳時中說，今天晚上還會開會，希望二天內定出兼顧防疫與運輸需要，換言之，營運要降載，檢疫延長，讓社區以及家人影響降到最低。

另有諾富特飯店的外包商在網路上爆料，自己未被列入隔離名單，甚至到過疾管署。對此，發言人莊人祥回應表示，這名外包商於4月12日至13日曾到過疾管署，而其5月3日有回報，5月4日便已採檢陰性，正進行一人一戶居家隔離。

曾與諾富特要過名單，由於很多人都隔離到集中檢疫，一開始資料獲取沒有很順利，後來拿到72人名單，昨天又加上八名，現在有80名列入隔離名單。

新冠肺炎 COVID-19 華航

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