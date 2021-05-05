染疫機師、空服員出沒松山區酒吧 4月29日同赴時間出爐

指揮中心昨天公布，華航諾富特案新增1名貨機機師及1名客機空服員確診，感染源調查中，2人4月29日凌晨1時10分至3時25分曾同赴松山區酒吧，籲民眾提高警覺。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染源還在調查釐清中的染疫空服員（案1154），為華航諾富特案首名後艙機組員，4月29日因應諾富特飯店清空計畫被召回，曾赴松山區酒吧由案1153機師接送。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說明，2人4月29日凌晨1時10分至3時25分曾同赴松山區酒吧，曾於上述時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

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