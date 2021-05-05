聽新聞
test
0:00 / 0:00
染疫機師、空服員出沒松山區酒吧 4月29日同赴時間出爐
指揮中心昨天公布，華航諾富特案新增1名貨機機師及1名客機空服員確診，感染源調查中，2人4月29日凌晨1時10分至3時25分曾同赴松山區酒吧，籲民眾提高警覺。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染源還在調查釐清中的染疫空服員（案1154），為華航諾富特案首名後艙機組員，4月29日因應諾富特飯店清空計畫被召回，曾赴松山區酒吧由案1153機師接送。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說明，2人4月29日凌晨1時10分至3時25分曾同赴松山區酒吧，曾於上述時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言