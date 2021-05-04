本土病例桃園列紅標警戒 鄭文燦：5月16日是檢查點

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園被列為「紅標」警戒縣市，代表社區仍有風險，5月16日將是社區傳播危險期的第一個檢查點，針對3家防疫旅館支援部分，民航局已進行指定和分配。

根據衛生福利部疾病管制署傳染病統計資料查詢系統，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例地理分布，目前僅有桃園市及新北市被列為「紅標」警戒縣市，其中又以桃園市的病例數最多。

鄭文燦上午出席議會總質詢後接受媒體聯訪表示，目前在確診個案的追蹤隔離上，雖然即時檢疫、隔離，但在隔離前仍有傳播的風險，因此一定要阻止社區傳播鏈的形成，社區防疫等級也要提高，例如桃園就限制大型活動、落實實名制、室內強制戴口罩、關閉關懷據點和市民活動中心2週，目的就是要渡過社區傳播的危險期。

鄭文燦說，危險期的評估部分，5月16日將是第一個檢查點，第二個檢查點是5月底，建立社區防線很重要，紅標警戒是代表社區仍有風險，大家要戴好口罩。

針對台灣民眾黨立委蔡壁如上午在立法院質疑桃園市政府在諾富特事件與中央互踢皮球，鄭文燦表示，諾富特華航桃園機場飯店是一個特殊型態的防疫旅館，只給外籍和國籍的機組員使用，蔡壁如對諾富特的管理制度並不了解。

鄭文燦說，諾富特是由民航局發布了2個法規，指定為外籍航空公司及國籍航空公司的檢疫場所，外籍的部分是採取特殊通道、專用車輛，送到諾富特後檢疫期1到3天，採取過境而不入境的方式，這部分是由民航局統一發給許可和證明。

他說，華航機組人員的部分，原來的檢疫期是7天，後來降為3天，但一樣要造冊向民航局和中央報備，這部分都有法規依據，將來要恢復也要依照法規，「和一般防疫旅館的入境管理14天不一樣」，但諾富特一樣要符合防疫旅館的規範，這部分桃園市政府跟中央會檢查。

他表示，民航局已經針對市府提供的3家旅館進行指定和分配，外籍航空公司人員的數量、進駐和離開的時間、開立通知書都要由民航局統一負責，華航的部分也要指定、造冊和民航局報備。

他說，因為航空公司和機組員管理的權責在民航局，即使桃園提供防疫旅館，目前沒有法規依據，仍要民航局同意，桃園目前是因應諾富特淨空，主動協助中央提供檢疫處所暫時方案。

鄭文燦說，這個議題上不需要互踢皮球，按照制度進行必要的管理跟檢查，若過去管理上有疏失或缺點，都能再加強，努力把防疫做好才是重點，不需要口水。