男滯欠防疫罰鍰出境 豪宅遭查封後跨海繳清
李姓男子違反居家檢疫規定遭罰30萬元後未繳即出境，行政執行署台北分署上月20日查封李男名下豪宅；案經媒體報導曝光，李男透過友人昨天繳清罰鍰，全案順利終結。
台北分署今天發布新聞稿指出，李姓男子長年居住國外，去年返台居家檢疫期間，因擅離居家檢疫地點6個多小時，遭主管機關裁處罰鍰新台幣30萬元。
李姓男子未繳罰鍰，在案件移送台北分署執行前出境；台北分署清查發現，李男名下除位於台北市文山區的豪宅，別無其他財產，在用盡各種方法仍無法聯繫李男後，上月20日查封豪宅以防脫產，並發布新聞。
台北分署表示，案經媒體多方報導，李男友人隨即主動聯繫，表示透過媒體得知此事，願協助聯繫李男繳納罰鍰，之後另表示李男希望返台後再繳罰鍰，但台北分署要求儘速繳納，否則將接續不動產執行程序。
台北分署指出，歷經多次溝通，李男終於同意繳納，日前從國外將30萬元匯到國內，再由友人於昨天辦理提款手續後繳納全部罰鍰，台北分署也在今天函請地政機關塗銷查封登記，全案順利終結。
台北分署重申，民眾應配合政府防疫措施，如因違規遭裁罰逾期拒不繳納而移送執行，台北分署必將迅速依法強制執行，發動扣押財產等作為，以遏止違規行為，避免發生防疫破口。
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