擴大追查「混住」 宜蘭10幾人曾住諾富特緊急居家隔離
華航機師染疫事件擴大，更驚爆諾富特防疫旅館有檢疫客與房客「混住」，釀成群聚感染防疫破口。中央流行疫情指揮中心全面追蹤這段時間入住者，查出宜蘭有10幾人曾住過該旅館，部分人出現上呼吸道症狀採驗呈陰性，全被要求居家隔離。
諾富特華航桃園機場飯店分成接待一般客人的一館（包含住房、會議及喜宴等），另外提供居家檢疫的是二館，是給檢疫的機組人員入住。
卻有員工驚爆，半年多前因檢疫客大幅增加，二館的房間不敷使用，業者私下在一館也收了許多檢疫客人，包含機組員及須隔離14天的公務、商務人士，與一般客混雜在一起，同樓層也只用防火門簡單區隔；「混住」最誇張的是有些房間平日收檢疫客，假日改收一般客，防疫旅館竟出現漏洞。
這次華航機師群聚感染的疫情比上次的部桃還嚴重，新北市長侯友宜日前也直指防疫旅館就是最大破口。
至於哪些人曾經入住諾富特？有可能住到防疫旅館的房間，中央流行疫情中心正擴大追查。
據了解，宜蘭縣昨天接獲中央流行疫情指揮中心通知，查出有10幾人在4月15日與4月28日的這段時間，曾經入住諾富特旅館，已要求全部必須居家隔離，採一人一戶或住進宜蘭防疫旅館。
縣衛生局表示，其中有幾個人出現喉嚨不適等上呼吸道症狀，經採檢呈陰性反應；有8人距離入住旅館的時間將滿14天，即將解除隔離列管；另有幾位居家隔離者沒有不適症狀，持續觀察中。
此外，宜蘭還有一人日前與新冠確診者同一天在北部某家醫院就醫檢查，也被匡列追蹤隔離，此人目前尚無不適症狀，暫列觀察名單。
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