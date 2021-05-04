本土個案咳嗽看病 永和某診所噴消停診2週

中央社 / 新北3日電

新北市議員張志豪今天表示，一名武漢肺炎確診者出現咳嗽症狀曾到永和某診所看病，診所自行停診2週，竟還要自費噴消；衛生局說明，政府噴消是住家及診所外圍，不會入內消毒。

中央流行疫情指揮中心公布，案1136於4月26日至28日往返住家及公司，去程曾搭捷運行經頂溪、古亭、西門等3站，並從成都路轉乘公車至先嗇宮站；4月26日曾到新北永和的72度c舒肥健康餐用餐，4月27日曾到家樂福中和店。

張志豪今晚貼文指出，看到永和某診所醫師在臉書提及，「基於國家防疫之迫切需要，今日（5/2）已立即自費派員全面消毒，且考量診所就醫者眾，若繼續看診有可能造成潛在的防疫破口（可能人體與環境尚存有病毒），所以決定主動配合政府防疫的需要，立即停診2週。」

張志豪質疑，衛生局竟然沒有通知並派員消毒，醫師內心不安才趕緊「自費」消毒防疫。張志豪認為市府的防疫作為鬆懈，竟要市民自己想辦法進行消毒工作。

衛生局晚間回應，政府主要是針對個案的住家及相關辦公室、診所等外圍環境進行噴消，不會到診所內部等私領域進行噴消，這和衛福部桃園醫院不同，因醫院屬公共區域，政府才會派員入內進行噴消，議員的說法是有些誤會，將會進行溝通。

新冠肺炎 COVID-19 先嗇宮 捷運 咳嗽

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