華航機師及諾富特染疫接觸者 苗栗縣5人居家隔離

華航機師與諾富特飯店染疫事件擴大，苗栗縣政府衛生局今天晚間指出，縣內有5人被匡列為接觸者，已安排於防疫旅館居家隔離，目前健康皆無症狀，隔離期滿也都會進行採檢。

苗栗縣衛生局指出，這5人當中，2人是華航機師感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）事件接觸者，分別於4月27日及4月29日起安排居家隔離；另外3人是一家3口，父母及小孩因曾入住華航諾富特飯店，被匡列為接觸者，已於4月25日起進行居家隔離。

衛生局表示，5人中，除有孩童需照顧，安排母子同住一室外，其餘均1人1室於防疫旅館居家隔離中，目前健康均無症狀，隔離期滿次日也會進行採檢。

至於縣內是否加強相關防疫作為，衛生局表示，目前已研擬相關建議，待明天縣務會議內部討論後由縣長徐耀昌裁示。