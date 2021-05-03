快訊

扯！雙北警局長參加義警餐會 餐廳櫃台突被人潑上千隻蟑螂

富邦金市值暴衝 蔡明忠、蔡明興一天身價大增逾24.6億

華航機師及諾富特染疫接觸者 苗栗縣5人居家隔離

中央社 / 苗栗縣3日電
華航機師染疫風暴愈演愈烈，華航諾富特飯店已進行環境採檢。 圖／聯合報系資料照片
華航機師染疫風暴愈演愈烈，華航諾富特飯店已進行環境採檢。 圖／聯合報系資料照片

華航機師與諾富特飯店染疫事件擴大，苗栗縣政府衛生局今天晚間指出，縣內有5人被匡列為接觸者，已安排於防疫旅館居家隔離，目前健康皆無症狀，隔離期滿也都會進行採檢。

苗栗縣衛生局指出，這5人當中，2人是華航機師感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）事件接觸者，分別於4月27日及4月29日起安排居家隔離；另外3人是一家3口，父母及小孩因曾入住華航諾富特飯店，被匡列為接觸者，已於4月25日起進行居家隔離。

衛生局表示，5人中，除有孩童需照顧，安排母子同住一室外，其餘均1人1室於防疫旅館居家隔離中，目前健康均無症狀，隔離期滿次日也會進行採檢。

至於縣內是否加強相關防疫作為，衛生局表示，目前已研擬相關建議，待明天縣務會議內部討論後由縣長徐耀昌裁示。

新冠肺炎 COVID-19 諾富特 華航

延伸閱讀

諾富特環境採檢皆陰性 染疫外包商無二館活動史

記取諾富特案 高市衛生局提醒旅宿業防疫錯誤

半數諾富特外包商僅自主健康管理 水電商確診才全隔離

諾富特飯店染疫足跡含嘉縣 民眾增加預約注射疫苗

相關新聞

華航機師及諾富特染疫接觸者 苗栗縣5人居家隔離

華航機師與諾富特飯店染疫事件擴大，苗栗縣政府衛生局今天晚間指出，縣內有5人被匡列為接觸者，已安排於防疫旅館居家隔離，目前...

台商泰國確診「偷偷返台治療」？ 駐泰代表處證實搭上長榮這班機

疫情指揮中心今公布新增6例境外移入，2例本土。外傳一名在泰國確診的台商偷偷返台入院治療。我國駐泰代表處今透過臉書證實此事...

泰國台商確診偷溜？檢驗結果明揭曉 恐涉偽造陰性證明

駐泰代表處今於臉書指出，泰國北柳府衛生局於5月1日要通報台灣沈姓男台商確診新冠肺炎，當事人卻失聯，後發現沈姓台商已返台。...

醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大至諾富特飯店與確診者的家人，且確診者足跡遍佈全台，包括台北、新北、桃園、雲林、嘉義，都曾有確診者走訪，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍整理近日確診者足跡，讓全網驚呼「太實用」，已有近千人分享該篇貼文。

中央加碼案1136足跡 北市公車、捷運緊急再進行大消毒

華航機師群聚風暴擴大，中央流行疫情指揮中心昨公布新增確診案例，其中以諾富特飯店房務女經理（案1129）的兒女最關鍵，其兒...

半數諾富特外包商僅自主健康管理 水電商確診才全隔離

華航諾富特群聚持續擴大，中央流行疫情指揮中心今公布首例外包商確診（案1145），為40多歲本國籍男性水電工程人員。指揮官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。