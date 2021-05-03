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陳時中：防疫不可能沒破口 如何合作圍堵才重要

中央社 / 桃園3日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與桃園市長鄭文燦，今天到桃園醫院視察防疫旅館人員接種疫苗情況，陳時中說，防疫不可能沒有破口，如何在發生時由中央地方合作圍堵才重要。

為了讓接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗更方便，桃園市除了10家合約醫院，13處衛生所今天也同步開放疫苗接種作業，下午有來自6家防疫旅館約30名員工前往衛生福利部桃園醫院完成接種作業。

陳時中表示，桃園市有桃園機場是防疫工作的重中之重，不管是機組員、進出國門者，這裡都是個非常重要且需要努力的地方，防疫車隊也集中在這裡，對桃園市是個非常沉重的壓力，在鄭文燦的領導及大家努力下，這段時間雖然有些破口，但每次都合作良好，一一把破口補起來。

陳時中指出，「防疫就是這樣，很多事情沒有辦法預測到」，需要做最完全的準備，但不可能沒有破口，不然全世界的疫情就不會到1億5000多萬人確診，台灣目前有1000多人確診，在全球相對的少，但絕不能大意，病毒細微無孔不入，雖然做了準備但無法保證一定不發生，如何在發生時由中央地方合作圍堵，才是最重要的工作。

有記者詢問今天視察情形，陳時中表示，1至3類人員的家屬，今天開始都可以接種疫苗，他鼓勵符合資格的民眾儘快施打，政府也會逐步擴大施打對象，桃園醫院在院長徐永年的領導下井然有序，空間好動線流暢，大家的士氣都很高昂。

媒體又問，台北諾富特華航桃園機場飯店事件後，接種人數是否有增加。陳時中指出，需觀察今天情況，前兩天適逢假日不易看出整體狀況，不過詢問桃園醫院，今天接種疫苗的人數也沒有比以往高特別多，打疫苗是個非常重要的防疫手段，呼籲大家踴躍接種疫苗。

陳時中說，基本上防疫旅館一定要中央地方一起合作才有可能做好，要不斷檢視相關的指引是不是做得完全，指引的完全度除了專家提供意見，院方提出來的意見也很重要，大家一起來修訂。在管理上，他相信從員工的健康管理到動線分流，加上打疫苗、戴口罩、感控概念的提升，這幾點都是未來要注意的重點。

鄭文燦表示，桃園市目前大概已經打了7400多劑，其中近6000劑是公費、1500多劑為自費，自費部分有慢慢成長的現象，主要是自費施打意願也提高，目前市府正鼓勵機場服務人員，包含航空公司、免稅商店、防疫車隊人員接種疫苗。

鄭文燦指出，因為諾富特飯店事件，鼓勵營運機場捷運的桃園大眾捷運公司員工注射，已造冊200多人正進行安排，並鼓勵擴大公費疫苗注射類別對象注射，桃園市的防疫旅館約有20家使用率相當高，雖然防疫旅館規範嚴格，但希望防疫旅館工作人員可以接種疫苗。

不過在陳時中與鄭文燦離開後，現場一名接種疫苗的民眾突然出現頭暈的現象，護理人員緊急將疑似暈針的男子送往急診室觀察，感染科醫生林宜君事後表示，男子平常對打針就容易緊張，來打AZ疫苗更緊張，才導致血壓降低頭暈，不過意識清楚的男子，一到了急診就退掛自行離開。

新冠肺炎 COVID-19

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