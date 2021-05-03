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日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

諾富特環境採檢皆陰性 染疫外包商無二館活動史

中央社 / 台北3日電

諾富特飯店外包商確診，據疫調，該案無二館活動史，並未在全棟供居家檢疫區域移動，主要在一館3、5、6樓整修。該飯店環境採檢432件，全數檢體陰性，感染途徑待釐清。

華航諾富特案累計26人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包括10名機師（含在澳洲確診機師）、5名飯店員工染疫、6戶家庭群聚（11名家人確診）。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該群聚3例重症個案狀況穩定，諾富特房務主管（案1120）仍插管中，情況持續改善。

諾富特飯店二館全棟提供居家檢疫，一館則是分層管理，其中兩層樓作居家檢疫，一層樓收一般客人。飯店環境採檢432件，含一、二館每間房間，檢驗結果皆為陰性。

指揮中心指揮官陳時中表示，諾富特飯店共有15種外包人員，如水電、油漆、玻璃、木作、清潔人員等。今天新增確診的諾富特飯店外包商，是一名水電工程人員，在飯店期間都在一館3、5、6樓整修，4月28日出現咳嗽症狀，直到5月1日被衛生局找到，經評估安排採檢確診。

有媒體在今天下午指揮中心記者會問及，為何諾富特飯店4月29日出現第一例確診者，染疫外包商直到5月1日才被匡列。陳時中解釋，事發後優先清空飯店員工、住客，並尋找具傳播風險時期曾在飯店出沒的外包商、工讀生及離職人員，直到1日才取得完整74人名單。

指揮中心發言人莊人祥表示，原初步將其分為居家隔離及自主健康管理者，人數約各半，全數安排採檢。因為今天出現確診外包商，決定74名外包商、工讀生及離職人員全數改為若能一人一戶就居家隔離，如果無法一人一戶，則到防疫旅館或集中檢疫所，華航諾富特案居家隔離1441人。

新冠肺炎 COVID-19 諾富特

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