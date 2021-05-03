諾富特飯店群聚 彰縣衛生局加強稽查防疫旅館

華航諾富特群聚案擴大，彰化縣衛生局今天指出，縣內有15人是諾富特案的接觸者，篩檢都呈現陰性，目前都在做居家隔離；衛生局也針對防疫旅館進行稽查，以免防疫有破口。

彰化縣議會第19屆第5次定期會今天開議，多名議員針對華航機師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）以及諾富特飯店群聚案等議題，詢問彰化縣衛生局長葉彥伯針對防疫有何作為。

葉彥伯指出，衛生局已會同縣府城觀處在今天啟動防疫旅宿總體檢，針對防疫旅宿進行查核，查核後須改善的防疫旅宿，將加強輔導並安排複查，以維護社區防疫安全。

葉彥伯說，縣內有15間防疫旅館，共有337間房間供居家檢疫使用，衛生局針對防疫旅館是否有混住情形加強稽查，加強員工感染管控概念，以防範感染事件發生。

葉彥伯指出，由於防疫旅館工作人員每天都與高風險民眾接觸，衛生局會強烈建議都要打疫苗，如果有必要也會安排相關醫院門診和醫療團隊幫忙施打，這星期也會針對醫護人員再度宣導施打疫苗，讓施打率提高。