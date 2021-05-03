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台南加強稽查防疫旅宿 4日起進醫院刷健保卡

中央社 / 台南3日電

諾富特桃園機場飯店發生新冠肺炎群聚感染，台南市政府今天召開緊急會議後決議，明天起民眾進出各醫院需攜帶健保卡進行實名聯制，並將在一週內完成所有防疫旅宿盤點稽查。

台南市政府衛生局指出，因應機場防疫旅館員工確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），今天由市長黃偉哲邀集市府衛生局、疾病管制署南區管制中心、傳染病防治醫療網南區指揮官莊銀清及各專家委員緊急召開防疫會議，會中決議台南市醫院自明天起至15日加強防疫措施管理。

台南市衛生局指出，明天起民眾進入醫院時應配合醫院相關感染管制規範，攜帶健保卡進行實名聯制、配戴口罩、量體溫、減少陪看病人員，建議依據預約報到時間到院就診，並遵守院內動線規劃指示移動，市府將持續視疫情發展，滾動修正防疫措施。

台南市衛生局指出，市府已全面加強各防疫旅宿查核，要求落實門禁管理及安全維護、環境及設備清潔消毒、人員健康管理等，並鼓勵防疫旅館員工施打疫苗，今天抽查10家沒有發現違規，預計在一週內完成全部盤點稽查。

新冠肺炎 COVID-19 諾富特

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