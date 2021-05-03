記取諾富特案 高市衛生局提醒旅宿業防疫錯誤

國內防疫旅館爆發群聚事件，高雄市政府衛生局繼上週無預警稽查55家防疫旅館全數合格，今天再辦理教育訓練，以「諾富特」群聚感染為例，提醒第一線防疫人員易疏忽的防疫錯誤。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，國內新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案，其中1例為諾富特飯店外包商水電工程人員；另1例為澳洲檢出陽性機師同住接觸者。華航「諾富特」群聚案共累積26名本土個案。

為強化防疫旅宿業者防疫量能，高市衛生局疾病管制處今天在鳳山行政中心辦理「防疫旅館充能教育訓練」，分享每月定期及不定期查核防疫旅館時第一線防疫人員易疏忽錯誤，並以「諾富特」案為例，提醒業者務必謹慎落實防疫細節，不可讓類似憾事發生。

衛生局表示，每月與觀光局針對防疫旅館定期及不定期現場環境清消與管理稽查，並督導防疫旅館執行終期清消。另外，為實地掌握第一線執行人員落實度，上週也無預警稽查55間防疫旅館，稽查項目包括門禁管制、落實清消、人員健康監測、動線管理、公共場域監視錄影。稽查結果未發現不合格情形。

衛生局呼籲，疫苗是最有效的防疫策略，現階段防疫旅館工作人員均已列入公費疫苗接種對象，應儘速完成疫苗接種，保護自己也保障他人；也提醒於疫苗接種後，仍應持續落實戴口罩、勤洗手等基本功，嚴防疫情擴散蔓延。