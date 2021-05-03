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諾富特飯店染疫足跡含嘉縣 民眾增加預約注射疫苗

中央社 / 嘉義縣3日電

嘉義縣衛生局長趙紋華今天表示，諾富特旅館染疫持續，民眾繃緊防疫神經，衛生局、鄉鎮市衛生所今天從早開始就一直接到預約注射新冠肺炎疫苗電話，以中埔鄉最多。

中央疫情指揮中心今天起擴大接種實施對象，嘉義縣14間衛生所布建疫苗接種服務點，下午水上鄉衛生所優先開打，衛生福利部疾病管制署與嘉義衛生局人員都到場協助。

趙紋華表示，諾富特旅館事件，再度拉緊國人防疫神經，今天嘉義縣衛生局及衛生所一直接到詢問注射疫苗電話，其中以中埔鄉衛生所接到最多預約注射電話，已預約20人以上，應是染疫者曾在中埔吃雞肉飯的影響。

趙紋華說，已經有幾萬人打過疫苗，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗副作用沒有媒體報導那麼嚴重，也增加民眾施打意願。提醒鄉親施打疫苗才能打造社區防疫力，保護自己也保護別人。

現場施打疫苗的民眾表示，之前擔心有副作用，問了打過的人，大概出現類似感冒症狀，施打部位會酸痛，近日疫情有變化，趕快登記注射，比較安心。

衛生局表示，嘉義縣疫苗接種服務點除嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、嘉義榮民醫院、衛福部朴子醫院外，今天新增14個鄉鎮市衛生所，符合公費接種民眾應攜帶健保卡，依預約時間接種，非公費對象請洽設有旅遊醫學門診院所（如嘉義長庚），可自費接種疫苗。

趙紋華強調，因諾富特案1129家族隔離中的6人，目前健康情況良好。曾暴露案1129家族活動足跡者，在5月10日前有上呼吸道症狀，應立即與衛生局聯繫或通報1922盡速就醫。

新冠肺炎 COVID-19

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