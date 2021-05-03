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諾富特案染疫者曾赴家樂福 陳時中：無規劃細胞簡訊示警

中央社 / 台北3日電
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

華航諾富特群聚案，指揮中心指揮官陳時中今天認為，飯店確診員工染疫家屬的社區足跡讓人憂心，多次搭乘台北捷運、公車通勤，曾也到過家樂福中和店，但目前沒有規劃向民眾發布細胞簡訊示警。

中央流行疫情指揮中心今天公布諾富特房務女員工之兒（案1136）最新足跡，4月26日至28日大約都是在早上約7時40分左右搭乘57號公車或5號公車，再由捷運頂溪站至古亭站換車，再坐到西門站，轉公車235號、藍2號、637號；回程則多是在晚上7時至7時40分左右搭乘藍2號、262公車。

另外，案1136除4月26日晚上7時25分至晚上8時30分在72度c舒肥健康餐用餐。陳時中表示，經過疫調後，又掌握到此案4月27日晚上8時至8時30分曾到家樂福中和店。

目前華航諾富特桃園機場飯店的確診個案中，房務女員工（案1129）和案1135是夫妻，案1134和案1136是兩人的兒子和女兒，案1129確診前到過阿里山、奮起湖，兒女足跡到過雙北，主要為台北市松山區、捷運西門站、頂溪站、先嗇宮站、新北市永和區、中和區。

陳時中呼籲，民眾應以指揮中心公布足跡為主，勿過度恐慌。陳時中說，此案接觸者大致都已匡列居家隔離，目前沒規劃發布細胞簡訊向民眾示警。

陳時中提醒，曾於上述所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

近來網路上流傳疑似諾富特確診個案足跡圖，其中有人曾赴花東旅遊，陳時中已經說明，相關個案4月29日發病，推測4月25日後才具傳播力，4月20日的花東足跡不具風險。

新冠肺炎 COVID-19

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