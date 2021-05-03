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飯店外包商也確診 決限制印旅遊史來台

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

諾富特案向外延燒，飯店水電外包商工程人員確診！3日再度新增2例新冠肺炎本土案例，包含一名諾富特飯店進行維修工作的外包商人員，指揮中心指揮官陳時中說，諾富特外包商均已開始居家隔離，並陸續進行採檢。此外，自4日零時起，具14天印度旅遊史、非本國籍人士一律暫緩來台。

華航諾富特確診案延燒

3日新增6例境外移入個案及2例本土新冠肺炎個案，其中本土確診案例為諾富特外包商工作人員（案1145）及澳洲檢出新冠肺炎陽性的華航機師家人（案1146），分別為本國籍40多歲男性與印尼籍10多歲女性。

關於本土個案部分，陳時中說，案1145除休假外，均在旅館工作，日前諾富特員工撤往集中檢疫所時並未列為隔離者，僅通知進行採檢，目前所有相關外包商都已列為居家隔離；案1146於4月21日匡列為居家隔離者、進行採檢拾結果為陰性，但後續出現相關症狀、且為案1090及案1111同住家人，因此再度採檢，於3日確診。

印度包機返台

印度每日確診人數已達40萬人，經濟部稍早證實，目前已有14名滯留印度台人確診新冠肺炎，且其中一人為重症，目前在當地掌握的人數為150人。指揮中心也宣布，5月4日零時起，凡有14天印度旅遊史，除本國籍、具居留證的民眾外，皆暫緩入境，國人則需執行14天集中檢疫。

至於3日稍晚外交部將開會討論印度撤僑的可能性，陳時中說，印度疫情目前是在高峰的狀態，包含台僑的印度滯留人數約400人，而台灣對印度沒有直飛班機，撤僑要撤多少人、與其他狀況，指揮中心會做考量，但有記者詢問稍晚是哪位長官出席外交部會議，陳僅表示「收到通知就會參加。」

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