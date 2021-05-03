快訊

台積電寶山一期工地又傳意外 電桿砸死28歲女工

洗腳被勸阻！傳外籍人士怒砍北市大安宮義工 警方追緝中

中正大學加強防疫 師生進出校園建物單一入口

中央社 / 嘉義縣3日電
嘉義縣國立中正大學。聯合報系資料照片／記魯永明攝影
嘉義縣國立中正大學。聯合報系資料照片／記魯永明攝影

國立中正大學因應1老師、3學生為居家隔離個案，除已完成校園消毒外，教學大樓等建物均採單一出入口，建議14日以前的校園活動延期或停辦，校園就業博覽會延至18日舉行。

中正大學4月30日傍晚接獲嘉義縣衛生局通知，校內1名老師、3名學生與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案近距離接觸，4人進行居家隔離，衛生局並對接觸者進行採檢，結果呈現都是陰性。

中正大學今天表示，校方因應疫情狀況，啟動防疫機制，5月1日及2日已完成全校環境消毒，即日起，師生進出校園各教學大樓、圖書館等建物，需量測體溫，並採取單一出入口。

中正大學指出，全校師生均要進行自主監測14天（即日起至5月14日），若有發燒、呼吸道症狀、味覺、嗅覺異常，請主動與各單位防疫窗口回報。

校方表示，因應校園有居家隔離個案，各項活動建議停辦或延期，如果14日以前仍如期舉行，除必須依照「國立中正大學辦理公眾集會活動檢核表」審慎評估外，則需加強相關防疫作為。

加強防疫作為包括舉辦室內活動，參與人數以場地容量二分之一為限，並採取梅花座；室外活動參與人數500人以下，並保持安全距離。各項活動盡量不提供飲食，如有提供飲食以外帶方式處理。參與活動者需全程佩戴口罩、採取實聯制。

校方指出，往年畢業前夕在校園辦理的就業博覽會都吸引逾千名學生參與，今年原訂5月7日舉行，因應疫情，則延至18日舉辦。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

竹縣今安排防疫旅館總體檢 不讓防疫出現破口

為行動不便者及防疫醫護解難題 青少年創客發明展摘金

避免重蹈諾富特案 擬設外籍航空機組員防疫旅館

案1129涉足雲林北港 學校做疫調追蹤

相關新聞

新光摩天大樓46樓日商員工染疫 房東新光人壽緊急因應

台北市長柯文哲說溜嘴，透露諾富特事件感染者之一在「新光大樓」工作。消息人士今(3)日傍晚表示，該人為台北火車站前新光摩天大樓46樓，日本直銷公司環貫綠佳利的員...

5月4日起暫緩印度入境 本國籍及持居留證除外

印度疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，5月4日零時起，只有本國籍和有居留證的才能夠入境，其他都暫緩入境，...

諾富特環境都陰性、隔離達1441人 周三拍板疫苗接種假

華航、諾富特飯店群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，可能因為人員接觸或是環境的交叉感染，而造成機師、飯...

台灣也推疫苗接種假！勞部：每次最多兩天不強制給薪

台灣也要推「疫苗接種假」！指揮中心發言人莊人祥今天表示，勞動部已研擬「疫苗接種假」，後天正式公布。勞動部勞動條件及就業平...

醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大至諾富特飯店與確診者的家人，且確診者足跡遍佈全台，包括台北、新北、桃園、雲林、嘉義，都曾有確診者走訪，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍整理近日確診者足跡，讓全網驚呼「太實用」，已有近千人分享該篇貼文。

飯店外包商也確診 決限制印旅遊史來台

諾富特案向外延燒，飯店水電外包商工程人員確診！3日再度新增2例新冠肺炎本土案例，包含一名諾富特飯店進行維修工作的外包商人員，指揮中心指揮官陳時中說，諾富特外包商均已開始居家隔離，並陸續進行採檢。此外，自4日零時起，具14天印度旅遊史、非本國籍人士一律暫緩來台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。