中正大學加強防疫 師生進出校園建物單一入口

國立中正大學因應1老師、3學生為居家隔離個案，除已完成校園消毒外，教學大樓等建物均採單一出入口，建議14日以前的校園活動延期或停辦，校園就業博覽會延至18日舉行。

中正大學4月30日傍晚接獲嘉義縣衛生局通知，校內1名老師、3名學生與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案近距離接觸，4人進行居家隔離，衛生局並對接觸者進行採檢，結果呈現都是陰性。

中正大學今天表示，校方因應疫情狀況，啟動防疫機制，5月1日及2日已完成全校環境消毒，即日起，師生進出校園各教學大樓、圖書館等建物，需量測體溫，並採取單一出入口。

中正大學指出，全校師生均要進行自主監測14天（即日起至5月14日），若有發燒、呼吸道症狀、味覺、嗅覺異常，請主動與各單位防疫窗口回報。

校方表示，因應校園有居家隔離個案，各項活動建議停辦或延期，如果14日以前仍如期舉行，除必須依照「國立中正大學辦理公眾集會活動檢核表」審慎評估外，則需加強相關防疫作為。

加強防疫作為包括舉辦室內活動，參與人數以場地容量二分之一為限，並採取梅花座；室外活動參與人數500人以下，並保持安全距離。各項活動盡量不提供飲食，如有提供飲食以外帶方式處理。參與活動者需全程佩戴口罩、採取實聯制。

校方指出，往年畢業前夕在校園辦理的就業博覽會都吸引逾千名學生參與，今年原訂5月7日舉行，因應疫情，則延至18日舉辦。