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新北防疫旅館增設前進櫃檯 劃紅黃綠區動線獨立

中央社 / 新北3日電

新北市政府今天指出，轄內防疫旅館增設「前進櫃檯」防線，檢疫旅客進住前先經「前進櫃檯」確認身分，並全身及行李消毒；空間劃分為紅、黃、綠區域，動線獨立，防堵防疫破口。

新北市觀光旅遊局表示，為加強防疫，市府上週已啟動防疫旅館總體檢，轄內11家防疫旅館、1079間房間使用率約7成，各防疫旅館除已依照規定每月完成自主管理檢查，市府每月至少辦理一次不通知的稽查。

觀旅局指出，新北市長侯友宜指示新北市未來防疫密度要更強、頻率要更高，並且不斷滾動式突襲檢查。此外，還將增設「前進櫃檯」，讓檢疫旅客在進入旅館前，多一道防線。

觀旅局表示，當旅客搭乘防疫計程車抵達旅館後，須先到「前進櫃檯」確認身份，並請旅客脫去舊有防護配件，並進行全身及行李消毒後才入住，而旅客經過區域也會立即全面消毒。

觀旅局指出，已發函各防疫旅館針對人員進出動線、活動區域限制、垃圾處理加強管理，嚴格要求務必落實防疫；在檢疫客入住部分，也有嚴密措施，每間房間都有對外窗、獨立衛浴、獨立冷氣、獨立垃圾存放空間，且皆為獨棟、獨立動線，不能與一般旅客混居。

觀旅局表示，各防疫旅館空間劃分為「紅、黃、綠」區域，確保動線獨立分明、分艙分流。其中「紅區」為客房走廊及垃圾集中區，從業人員進入紅區時，要穿著完妥防護裝備，離開時須全身消毒及脫除防護裝備。

「黃區」為前進櫃檯等從業人員經常活動範圍，一旦有旅客經過，立即現場消毒；「綠區」為櫃檯及辦公室，一切與檢疫客有直接、間接接觸人員，不得進入綠區，防堵疫情。

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