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諾富特飯店外包商確診 再增74人列居家隔離

中央社 / 台北3日電

指揮中心今天宣布國內新增2例本土個案，其中1例為諾富特飯店外包商工作人員，已掌握4月19日至28日間於諾富特的外包商、工讀生及離職員工共74人，皆列居家隔離對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會公布此消息。國內新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案中，其中1例曾有諾富特飯店活動史（案1145），另1例為澳洲檢出陽性機師同住接觸者（案1146）。

陳時中表示，案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特飯店外包商工作人員，4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫。

陳時中說，個案在1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診，Ct值13。已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間活動史及接觸史持續調查中。

陳時中說，掌握4月19日至4月28日期間於該旅館的工作外包商、工讀生及離職員工等共74人，皆列為居家隔離對象。截至目前已採檢核酸57人，其中43人陰性、1人陽性（案1145）、13人檢驗中，尚有17人待採檢；已採檢血清抗體33人，皆檢驗中，尚有41人待採檢。

陳時中表示，案1146為印尼籍10多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案1090及案1111同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者並進行採檢，結果為陰性。

個案於4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，因自覺症狀輕微故未回報，衛生單位考量個案之其他家人皆已確診，為求慎重，於5月2日再次安排採檢，並於今日確診（Ct值19）。由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

截至目前國內累計20萬9150例新冠肺炎相關通報，其中1145例確診，為1003例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1058人解除隔離、75人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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