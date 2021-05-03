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避免重蹈諾富特案 擬設外籍航空機組員防疫旅館

中央社 / 台北3日電

華航諾富特群聚案已有26名本土個案，指揮中心推測源頭為外籍航空機師海外染疫，入台在檢疫旅館隔離引發群聚。為有效分流，將規劃由單一防疫旅宿專責外籍航空機組員。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在今天下午記者會表示，因應本次華航貨機機組員及防疫旅宿諾富特飯店員工確診事件，指揮中心今天邀集交通部民航局、觀光局及桃園市政府，討論機組員相關防疫措施及防疫旅宿精進作為。

由於4月20日之後陸續有華航機師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎），提供各國機師居家檢疫的華航諾富特桃園機場飯店從4月29日以來，也有多名飯店員工及其家屬、飯店外包商員工確診，諾富特飯店已淨空、消毒，最快滿14天後才能恢復營運。

陳宗彥指出，為使外籍與國籍航空公司的機組員、航空公司員工與一般居檢者有效分流，會中確認外籍機組員防疫旅宿將由民航局與地方政府共同研議，在有效區隔外籍航空公司機組員與一般居家檢疫者的前提下，以規劃1家防疫旅宿為原則。

陳宗彥說明，國籍航空機組員防疫宿舍部分，將由民航局規劃專責防疫旅宿，暫訂由諾富特飯店繼續負責，並向桃園市政府提出申請。航空公司若另有防疫宿舍需求，則由民航局與桃園市府共同檢視後辦理。

陳宗彥表示，今天下午，民航局、桃園機場公司、桃園市政府及航警局等相關單位，將至桃園機場及3家防疫旅宿，視察及督導各項防疫措施、動線及組員於防疫旅宿監控作業，實地檢視相關業者執行狀況。

陳宗彥指出，已請民航局督導航空公司確實做好組員及一般行政人員健康監測與症狀通報，並落實相關防疫專車清消作業，為降低國籍組員回台後與相關人員接觸，民航局將轉知航空公司評估國籍機組員採線上報到方式可行性，避免親自到公司接觸他人，或區隔到、離台報到場域空間，減少交叉動線。

新冠肺炎 COVID-19

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