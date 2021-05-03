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醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

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醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

聯合新聞網 / 綜合報導
近日本土確診者足跡遍佈全台，包括台北、新北、桃園、雲林、嘉義等五縣市。圖為案1136足跡曾到新北永和樂華夜市。記者侯永全／攝影
近日本土確診者足跡遍佈全台，包括台北、新北、桃園、雲林、嘉義等五縣市。圖為案1136足跡曾到新北永和樂華夜市。記者侯永全／攝影

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大至諾富特飯店與確診者的家人，且確診者足跡遍佈全台，包括台北、新北、桃園、雲林、嘉義，都曾有確診者走訪，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍整理近日確診者足跡，讓全網驚呼「太實用」，已有近千人分享該篇貼文。

蔡賢龍昨日在臉書發文表示，「最近幾天公告很多案例，覺得足跡有點亂，簡單整理一份以地區來分別，以該地點監測日期排序的列表。給自己看診時參考，順便分享」。

他貼出整理後的5名確診者足跡，為案1127、案1128、案1129、案1134、案1136，以地區、日期進行分門別類，包括台北、新北、桃園、雲林、嘉義，且表格也清楚寫出確診者出現在某地的時間點，可說是一目了然。

醫師整理確診者足跡。圖／取自臉書
醫師整理確診者足跡。圖／取自臉書

其他網友們紛紛大讚實用，留言「感謝您，功德無量，請借我分享」、「非常感謝蔡醫師」、「好棒的資訊分享」、「謝謝您提供清楚的個案足跡整理」。該篇貼文也已經吸引近千人分享轉傳。

指揮中心統計，截至目前國內累計208,736例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含206,762例排除)，其中1,137例確診，分別為997例境外移入，92例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,055人解除隔離、70人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19 諾富特

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