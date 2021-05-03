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醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

直播／諾富特飯店環境採檢將出爐？陳時中記者會說明

華航諾富特飯店案 6人與南投有關

中央社 / 南投縣3日電

華航諾富特飯店案中計有3起6人涉及南投縣，縣府衛生局今天指出，其中1人為遊覽車駕駛有發燒、1人是在南投工作的前諾富特飯店員工，另有1家4人曾入住諾富特，狀況都已掌握。

桃園市華航諾富特飯店新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案中，南投縣政府衛生局調查，共3起6人牽涉南投縣，衛生局指出，第1起為縣籍遊覽車駕駛協助載運飯店員工到集中檢疫所，之後出現發燒情形，這名駕駛依中央規定在桃園市某家醫院治療觀察。

根據衛生局資料，第2起為設籍桃園市一名前諾富特飯店員工，離職後到南投某家飯店任職，已返回桃園隔離；第3起為1家4人曾入住諾富特飯店，目前進行居家隔離，成員有人咳嗽，初步篩檢為陰性，持續觀察。

南投縣政府今天召開縣務會議，衛生局長黃昭郎會後接受媒體聯訪表示，有鑑於這起群聚傳染在防疫旅館發生，南投縣有7家防疫旅館提供277間房，目前有56人入住，為避免發生類似狀況，今天起聯合縣府觀光處、民政處、環保局加強稽查，重點包含檢疫者是否與一般旅客混住、有無落實分艙分流、房務人員健康狀況等。

南投縣長林明溱說，國內疫情升溫，有演變成社區感染風險，呼籲縣民要特別注意並做好防範工作，一定要戴口罩、勤洗手，若身體不適就趕緊就醫檢查，以利早點發現、早點治療，防疫如同作戰，面對病毒威脅，一定要做好防守。

新冠肺炎 COVID-19

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