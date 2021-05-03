快載「台灣社交距離」APP！離確診者2公尺、接觸2分鐘就示警

國內爆發多名華航機師確診新冠肺炎，疫情再度出現考驗，中央流行疫情指揮中心也公布多名確診者足跡，以便曾在同時間到過同地點的民眾注意自身健康狀況。為更能準確紀錄接觸者，指揮中心推出「台灣社交距離APP」，透過藍牙判斷有無與確診者接觸過。

衛福部推出「台灣社交距離APP」，只要民眾下載後開啟藍牙，該款APP就會透過訊號，判定是否有與確診者接觸過，若訊號判斷曾與確診者距離2公尺內、接觸2分鐘以上，就會啟動通知，不過必須雙方都有下載APP並開啟藍牙，才會發揮效果。

指揮中心推出「台灣社交距離APP」。圖／取自APP Store

根據衛福部官網台灣社交距離APP簡介顯示，所有上傳資料由衛生福利部疾病管制署維護，並於該署伺服器內保存10天，期間所有安裝App的手持裝置將自動從伺服器下載該資料並進行接觸比對，該資料亦於10天後從伺服器中自動刪除。APP將利用藍牙功能估算社交互動，資料會以匿名方式儲存在個人手機設備中，確保個人隱私。

該款APP也提供確診者上傳資料，確診者需填入醫療單位發放的驗證碼，藉此確認身份，避免有心人士惡作劇，為保護個資，隨機ID將於手機保留14天後刪除。