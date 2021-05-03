侯友宜質疑華航案嚴重疏失 陳時中：關愈嚴跑愈多

華航諾富特案確診數超過桃園醫院群聚，早在飯店出現群聚首日，新北市長侯友宜已指出指揮中心有嚴重疏失，指揮官陳時中今天上午在電台節目回應，防疫戰中關得愈嚴、跑得愈多。

華航諾富特案截至2日共有24人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包含10名機師（含澳洲確診機師）、4名飯店員工染疫、6起家庭群聚（10名家人確診）。衛生福利部桃園醫院群聚事件發生於今年1月12日至2月9日共21人確診，約4346人隔離，共4起家庭群聚。

陳時中1日在記者會已經否認「指揮中心有嚴重疏忽」的說法，好不好可受公評，任何意見都會納入參考。今天在電台節目中再次被問及此事，他再次強調，防疫就是一步一步，有多少證據就辦多少事。

面對外界認為，接觸者應匡列愈多愈好，陳時中表示，將任何一名民眾匡列為居家隔離對象，都是在限制人身自由，不是想到就關起來，必須謹慎小心執行，同時也需要被隔離者配合，關得愈嚴格，就只會跑得越多。

華航多名機師染疫後，國民黨立委葉毓蘭曾指控，機組員縮短檢疫期是某立委介入向交通部施壓，才讓防疫出現破口。陳時中澄清，防疫期間會有很多人提供意見，當然包含立委，不反對集思廣益，但沒有所謂的施壓；邊境檢疫是生理、心理戰，若出現社會對立，反而不利防疫。