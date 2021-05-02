少數機師不滿集中檢疫 王必勝澄清並籲團結抗疫

華航機師染疫事件擴大，上百名原本在諾富特飯店居家檢疫的機師挪往陽明山集中檢疫所，部分機師不滿並抱怨。指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天澄清並呼籲團結抗疫。

有少數華航機師指責「政府有如納粹、中共……陽明山檢疫所像監獄」，王必勝在臉書做了澄清和說明。

王必勝說，能體會部分被集中檢疫者焦慮憤怒、低落沮喪的心理狀態，會儘量在生活照顧及心理支持上加強服務。做不好的部分虛心接受指教，迅速修正。但也不容許住民一直對工作人員辱罵，若勸導不聽會採取必要作為。

華航機師疫情擴大，群聚的諾富特飯店也緊急將109名隔離中機師轉送陽明山台銀宿舍。但有機師投訴，該集中隔離所不僅髒亂，不允許叫外送，一天也僅兩時間能送物資，物資還要保全逐一檢查，還不能送刮鬍刀，根本把機師當犯人關。圖／投訴機師提供

王必勝說，陽明山檢疫所採光通風良好，住宿設備雖然簡單，但一向保持整潔，且於2020年1月底衛福部徵用前始完成整修，台銀同仁尚未及使用即交付衛福部，滿意度長期都在9成以上。居檢14天難免滋生灰塵雜物，也會提供清掃工具由被檢疫者自行清理。

王必勝表示，華航機師染疫事件擴大發生以來，一直和華航團隊保持密切合作，以配合指揮中心任務並將損害降到最低為原則。陸續也接到華航/諾富特員工的感謝和鼓勵。目前事件仍持續發展和調查，源頭及路徑尚未釐清，不宜對特定人員攻擊獵巫，相信沒人願意染疫，也不會想傳染給別人。大家一起努力互相體諒，團結抗疫，希望早日再次渡過這個危機。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會表示，集中檢疫所確實很難讓每一名機組人員都滿意，但還是希望要讓大家賓至如歸，強調集中檢疫所應該沒有髒亂情形，近一年多集中檢疫所滿意度調查，93%至96%民眾都勾選滿意，仍有7%至4%不滿意，集中檢疫所會盡量改。

王必勝也說明，不妨想想為何諾富特員工、部分機組員為何要被集中檢疫，事實是飯店目前已經有4名員工確診，在感染途徑明朗前，4月15日後曾住飯店的人員都有高度風險，為了切斷潛在的感染鏈，也為了保護相關人員自己及家人，集中檢疫是必要的。

王必勝提到，看看世界其他疫區的慘狀，應該珍惜台灣得來不易的防疫成果。

桃園諾富特防疫旅館爆出群聚感染。圖／報系資料照

王必勝解釋為何是到集中檢疫所，他說，集中檢疫所設置目的是安置高風險的人員，在比居家隔離、防疫旅館管理強度稍高的條件下，確實做到感染管制及安全管理。集中檢疫所迄今已經收住3萬8000人次，篩出372名確診者，且從未發生逃逸、感染管理、公安事故。

王必勝說，這次諾富特管理上的問題尚未釐清，但發生問題是事實，落實集中檢疫所現有管理流程是必要的，這是國家防疫的最重要防線之一，也是指揮中心的職責。

華航表示，全力配合指揮中心規劃，安排機組員依規執行居家檢疫，特別感謝指揮中心及政府相關部門協助與支持，感謝對華航機組員的妥適安排及細心照料。

華航說，公司主動關懷及慰問因執勤面臨風險的機組員，不論是就醫治療中、在集中檢疫所、居家檢疫或堅守崗位持續飛航中的員工，華航感謝機組員謹遵政府防疫政策的敬業與專業。

華航強調，面對疫情挑戰，沒有一刻鬆懈，嚴謹環視每個防疫細節及管理作業，確保全員衛生安全與健康。若機組員有任何防疫諮詢，可以透過健康自主管理系統及防疫專線詢問，即時提供機組員支持與協助。

華航也鼓勵所有一線執勤的人員及家屬施打疫苗，防疫路上彼此相互支持，攜手努力拉起抗疫的戰線，同心度過難關。

另針對4月29日指揮中心安排防疫旅館內人員撤離至集中檢疫所，網路謠傳含有地勤員工，華航澄清非事實，經查當天撤離的人員都是機組員。