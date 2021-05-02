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確診者用餐地點「緊鄰樂華夜市」 自治會會長：加減影響人潮
國內今天新增4名本土個案，其中案1136足跡曾於4月26日到永和「72度C舒肥健康餐」用餐一小時，地點就在人潮鼎沸的樂華夜市旁邊。對此樂華夜市自治會會長許承煬表示，該個案沒有進到夜市內，但這兩天已加強消毒，「今天足跡消息出來後，可能對夜市人潮加減有影響。」
許承煬指出，樂華夜市主要範圍在永平路，該餐廳則位於保平路，隔了一條街，且疫情指揮中心公布的足跡沒有樂華夜市，「代表他沒有進到夜市裡面」；此外，疫情爆發後，夜市即加強消毒頻率及宣導防疫措施，這兩天也特別加強消毒。
許承煬表示，這幾天勞動節連假，夜市人潮並沒有特別多；至於是否擔心確診足跡又造成影響？許承煬說，雖然個案沒有進到樂華夜市，但今天足跡消息出來後，可能加減會影響到人潮。
永和「72度C舒肥健康餐」業者今下午2點多受訪時表示，平時一周皆會消毒一次，接獲通報當天也立刻消毒；不過，原本還在營業的店家，突然在下午近3點時緊急宣布暫停營業一天，並強調員工會做全面的核酸檢測，請大家放心。
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