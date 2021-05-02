華航、諾富特群聚擴大 陳時中：警戒觀察到5月中

華航、諾富特群聚案染疫人數超越年初的部桃群聚事件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這波到目前為止，社區警戒需觀察至5月中。

年初發生部桃的感染群聚，當時事件染疫人數共21人，並引發三起家庭群聚。華航、諾富特群聚案，今又新增四例本土個案，包含在澳洲確診的機師，染疫人數24人已超越部桃，並引發六起家庭群聚。

對此陳時中表示，依據目前染疫的狀況，至少要觀察到5月中。醫療應變組副組長羅一鈞則表示，基因定序定序部分並未增加，仍是八案為英國株，其中六案是序列相同的，包括案1120及其他機師和家屬；另外案1101和案1102，雖然也是英國株，但序列彼此間有差異，與群聚案不同，較像個別事件，但還需要後續疫調得比對。

另外，華航機師染疫事件延燒，文化大學證實該校有一名學生曾出入諾富特飯店，須採檢。發言人莊人祥表示，該名學生最後一次上班為4月25日，由於員工移出到集中檢疫所當天並未上班，因此列為居家隔離。

景文科大也傳出有師生前往諾富特飯店參訪，發言人莊人祥則表示，4月27日有11位師生到飯店參訪用餐，校方已經列冊，指揮中心也已請衛生局跟校方聯繫。該校91位師生都會列冊，由校方進行健康追蹤。至於4月17日有一人曾經到飯店實習，已經列為居家隔離並入住集中檢疫所。

至於華航、諾富特造成的社區傳播風險，陳時中則說，不敢斷言沒有社區傳播，當然不希望在社區傳播，但還是要觀察案1134、案1136等人的足跡。由於這些人在兩到三天染疫後有進入社區，需要提高警覺。

陳時中也呼籲，機師染疫共10位、家屬七位；諾富特員工四位、家屬三位，也就是除了飯店群聚外，家戶群聚風險很高。目前疫苗政策為同住者也可接種疫苗，因此希望一到三類高風險族群的家人也都能盡快接種。

而受群聚案影響的三個小學中，新北的小學採198人，核酸和血清雙採檢皆為陰性、桃園也採完102人，都為核酸陰性，至於血清還有10人檢驗中，當中有兩人不願意抽血。