諾富特群聚擴大 北市提升防疫？黃珊珊：還可控制範圍

機師染疫、桃園諾富特群聚等疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心公布確診房務主管(案1120)足跡，發現個案曾在4月24日一早至機捷三重站搭車，恰好當天三重站旁的大都會公園正好舉辦柯南路跑，近8千人參與，引發不少民眾憂心。

至於是否該提升防疫等級？黃珊珊說，秋冬專案一直都沒放鬆，公共場所或大型聚會並沒禁止，只是要做好社交距離、戴口罩等防疫，但室內密閉空間還是要做好實聯制，戶外也要保持社交距離，現在還在可控制範圍內，正常生活，不用太恐慌。

台北市副市長黃珊珊今天表示，中央鼓勵第一線醫護人員施打疫苗，但竟沒有注意到，機組員的風險，可能比第一線醫護員風險高，市長柯文哲向中央提出的建議，是用科學方法討論，沒有要跟誰槓上的問題。

黃珊珊今出席聖興天后宮祈福活動，對於疫情擴大，黃珊珊說，目前疫苗施打的比例並不高，但中央考量疫苗的施打順序，竟沒有考慮的機師這個破口。

黃珊珊說，中央防疫一年多來，大家都在鼓勵第一線醫護人員施打疫苗，但竟沒有注意到，機組員的風險，可能比第一線醫護員風險高，柯文哲的建議，是用科學方法討論，沒有要跟誰槓上的問題。