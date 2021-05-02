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國軍化學兵助防疫 今進華航園區「深度消毒」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
桃園市政府環境清潔稽查大隊及國軍化學兵今天進入華航園區消毒。圖／華航提供
桃園市政府環境清潔稽查大隊及國軍化學兵今天進入華航園區消毒。圖／華航提供

華航今天表示，將配合政府防疫政策，以防疫安全及員工健康為最大考量，除平日已增加頻率的強化消毒清潔作業外，今天桃園市政府環境清潔稽查大隊及國軍化學兵特別出動，在華航園區進行深度消毒作業，加強防疫把關。

面對疫情挑戰，華航表示，以最高標準執行各項防疫措施，桃園市政府環境清潔稽查大隊及國軍化學兵約50人於5月2日上午進入華航園區，以2人一組為單位，深入辦公區域及室外環境全方位消毒，杜絕病毒傳播可能，並以辦公大樓為中心，向外針對周邊道路及環境全面清消，確保防疫無漏洞。

華航表示，感謝桃園市長鄭文燦的支持與協助，桃園市政府環境清潔稽查大隊、國軍化學兵調派出動，在國門前線共同守護防疫安全。國軍化學兵去年也曾協助華航執行相關救援包機的清潔消毒作業，以專業審慎的態度協助確保國人健康。

華航表示，持續配合指揮中心執行疫情管控措施，並強化防疫管理，以確保員工健康，所有辦公區域、航機、車輛皆加強消毒及增加清消頻率，也落實員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手的習慣，5月起華航園區各單位實施分組居家辦公，減少人員接觸，齊心防疫。

新冠肺炎 COVID-19

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