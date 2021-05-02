華航、諾富特群聚燒向科大？ 指揮中心下午2時說明

桃園諾富特防疫旅館爆出群聚感染，新北市某科大旅館系92名師生4月27日曾到諾富特參訪，疫情是否擴大到校園，引發關注。中央流行疫情指揮中心今天下午2時將由指揮官陳時中親自召開臨時記者會，將提供直播。

華航機師確診案延燒，昨天再增一例本土且家庭群聚案例，案1133為30多歲確診貨機機師（案1102）未滿五歲的兒子。華航、諾富特事件累計十名機師染疫、十例本土案例，並有五起家庭群聚。

而諾富特首例確診的案1120房務主管也證實感染英國變異株，顯見華航機師確診與諾富特群聚有交互關係。但傳出新北市某科大旅館系92名師生4月27日曾到諾富特參訪，被列為自主健康管理對象，校方除緊急實施消毒，被匡列師生也停課兩周採遠距上課，住宿生則進行分層及一人一室。

華航機師延伸諾富特飯店的員工群聚案，也刺激自費公費疫苗雙創新高，其中，公費疫苗接種人數1782劑，自費疫苗1908劑，累計接種57884劑，占現有施打率18.3%。