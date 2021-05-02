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影／案1120足跡疑與8千人柯南路跑重疊 現場畫面曝光

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
4月24日於三重大都會公園舉辦的柯南路跑，湧進近8千人參與。圖／取自名偵探柯南路跑臉書粉專
4月24日於三重大都會公園舉辦的柯南路跑，湧進近8千人參與。圖／取自名偵探柯南路跑臉書粉專

桃園諾富特飯店爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心公布確診房務主管(案1120)足跡中，個案曾在4月24日一早至機捷三重站搭車，恰好當天三重站旁的大都會公園正好舉辦柯南路跑，近8千人參與，引發不少民眾憂心，恐與個案路線重疊，衍生傳染風險。

據疫情指揮中心公布案1120足跡，個案4月24日上午8點35分至9點45分從機捷三重站搭車至機場旅館站，同日晚間6點20分至7點25分從機場旅館站返回至三重站。

巧合的是，4月24日當天大都會公園正好舉辦柯南路跑，時間從早上8點半至下午6點，共分為15梯次，將近8千人參與，由於活動地點就在機捷三重站旁的大都會公園，不少民眾選擇搭機捷前往，個案足跡一公布後，也引發不少民眾憂心足跡重疊。

當天參與柯南路跑的陳小姐表示，自己是11點起跑的E梯次，大約10點多就抵達現場，一出機捷站後，就發現許多人都沒戴口罩，許多稍早已跑完的人，在現場也沒戴，令他有點訝異。

陳小姐說，看到新聞報導確診個案曾於當天出現在三重站，「第一時間嚇了一跳」，但因為自己有戴口罩，且該名個案是進站，自己則是出站，時間也沒有重疊，所以不會太擔心。

新北衛生局表示，獲報確診個案後，立即通知桃園捷運公司進行全面消毒作業。A2三重站為機捷重點車站，每1小時高密度清潔消毒旅客常接觸設備，全線列車在平日就落實出車前及營運時間每8小時加強消毒作業，民眾較常接觸物品則每4小時消毒1次。

衛生局說，搭乘機捷出入場站必須全程戴口罩，如有確實遵守，傳染風險低，但仍提醒在該段時間進出該站的民眾，提高警覺做自我健康監測。

4月24日於三重大都會公園舉辦的柯南路跑，湧進近8千人參與。圖／讀者提供
4月24日於三重大都會公園舉辦的柯南路跑，湧進近8千人參與。圖／讀者提供
4月24日於三重大都會公園舉辦的柯南路跑，湧進近8千人參與。圖／讀者提供
4月24日於三重大都會公園舉辦的柯南路跑，湧進近8千人參與。圖／讀者提供

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