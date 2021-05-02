影／避免外籍機師成破口 鄭文燦：專用通道集中檢疫

華航機師確診事件延燒擴大，桃園市長鄭文燦今天上午表示，針對疫情己經擴大隔離採檢，諾富特飯店已淨空，桃園20個個案，市府已追蹤得很徹底，希望匡列4月15日以後曾經住過諾富特飯店的所有房客，都能夠找出來，將風險降到最低，把社區防線守住，外籍機師使用專用通道，搭乘專用車輛到集中檢疫處，必須要讓外籍機師習慣作法，「航空公司的外籍機師不能成為破口」。

鄭文燦今天上午參加大園區溪海休閒農業區西瓜節，他受訪表示，他已在昨天請民航局針對3家防疫旅館支援部分，由民航局指定分配和完成協調，外籍航空公司機師，要進行電子圍籬追蹤1到3天，何時進駐、何時出境，由民航局統一管理，使用專用通道，搭乘專用車輛到集中檢疫處，必須要讓外籍機師習慣作法，他特別拜託民航局，「航空公司的外籍機師不能成為破口」。

鄭文燦表示，外籍機師使用專用通道、專用車輛及專用檢疫的旅館，一定要特別保持督導狀態，另外華航方面，他已請華航公司使用防疫旅館，必須採高標準防疫，市府防疫旅館都是進去後，只能在房間、不能到餐廳，這是市府累積一年非常嚴格的規範，也執行得很徹底，他希望民航局、華航都是按照這樣規範管理，請機組人員必須依照防疫規定在房間，不能到餐飲部用餐。

另外，為保護防疫旅館，他已請防疫旅館造冊，要求防疫旅館的工作人員要打疫苗，他希望再一段時間，能夠把防疫旅館的工作人員都能完成施打疫苗，讓防疫旅館的防疫標準再提高。