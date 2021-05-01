阿里山林鐵處：車站照3餐消毒 請遊客安心

中央流行疫情指揮中心今天宣布新冠肺炎確診病例案1129足跡，搭過阿里山小火車看日出。阿里山林鐵及文資處表示，去年疫情開始，即落實各項防疫措施，場站每天至少消毒3次。

中央流行疫情指揮中心指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例案1129，23日到25日在嘉義與雲林旅遊，去過阿里山國家森林遊樂區搭小火車看日出、奮起湖及北港朝天宮等地。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，阿里山林業鐵路自去年疫情開始，即落實各項防疫措施，旅客搭車必需戴口罩、量體溫、車站每天消毒至少3次，同仁值勤前量體溫及全程戴口罩。

周恆凱表示，接獲指揮中心通知確診患者曾於4月24日搭乘林鐵祝山線，立即再加強旅客常碰觸的購票檯面、欄杆及車廂消毒工作，請大家安心搭乘。

嘉義林管處副處長李定忠表示，阿里山國家森林遊樂區星期五及星期一由鄉公所消毒，室內場所也固定消毒，遊客進入需登記實名制、戴口罩，並提供酒精洗手液。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，染疫者在嘉義縣出現的地點已進行消毒，店家部分平日都有自行消毒，今天也派員到奮起湖，協助當地民眾做全面消毒。

嘉義市政府表示，此次染疫者雖沒有在嘉義市落腳，市政防疫不停歇，4月28日與30日執行旅館聯合稽查及防疫旅館例行稽查，並未發現缺失，下週將配合中央疫情指揮中心之防疫旅館總體檢。

雲林縣衛生局長曾春美指出，北港清潔隊已對個案走過路線、消費店家及朝天宮周邊道路完成消毒，衞生所也完成店家衛教、環境消毒，要求員工進行自主健康管理，如有不適應與衛生單位連絡協助轉介就醫。

雲林縣長張麗善則提醒民眾，北港朝天宮從昨天到5月4日媽祖誕辰都相當熱鬧，請大家務必遵守防疫措施，參與廟會遊行民眾要勤洗手戴口罩，保持社交距離。