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諾富特效應激出打氣 AZ疫苗公費自費雙創單日新高

聯合報 / 記者陳碧珠陳雨鑫／台北即時報導
華航機師染疫延伸諾富特飯店四名員工群聚感染，刺激自費公費疫苗雙創新高，其中，公費疫苗接種人數1782劑，自費疫苗1908劑，累計接種57884劑，占現有施打率18.3%。 本報資料照片
華航機師染疫延伸諾富特飯店四名員工群聚感染，刺激自費公費疫苗雙創新高，其中，公費疫苗接種人數1782劑，自費疫苗1908劑，累計接種57884劑，占現有施打率18.3%。 本報資料照片

華航機師染疫延伸諾富特飯店四名員工群聚感染，刺激自費公費疫苗雙創新高，其中，公費疫苗接種人數1782劑，自費疫苗1908劑，累計接種57884劑，占現有施打率18.3%。

指揮中心最新公布，4月30日的疫苗單日接種數共3690劑， 為3月22日以來開打新高，前次新高為4月23日的3478劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，5月3日起，開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象同住者公費接種新冠肺炎疫苗，預期接種人次還會進一步擴大。

AZ自費疫苗21日先開放一萬劑，27日再釋出一萬劑後，目前自費疫苗共有兩萬劑，十天下來已接種數14210劑，占總量71%。

有關第六類長照機構接種，因為都要家屬同意書，是否有最新的預約進度？莊人祥說，這部分會比較慢一點，交由地方衛生局處理。

新冠肺炎 COVID-19

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