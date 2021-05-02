雙北市長批防疫 陳時中：可受公評、否認嚴重疏忽

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，諾富特飯店隨後發現群聚疫情，雙北市長批指揮中心有犯錯、疏忽之處。指揮中心指揮官陳時中今天說，「可受公評」，但否認有嚴重疏忽。

中央流行疫情指揮中心今天下午針對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情發展召開記者會，媒體多次問及，台北市長柯文哲指中央戰術錯誤，沒把機組員列為疫苗第一順位；新北市長侯友宜也批評，防疫旅館員工不舒服，沒有通報也不自知，還四處趴趴走，指揮中心沒有快速處理，造成嚴重的疏忽跟漏洞。

對此，指揮中心指揮官陳時中解釋，航空公司機組員有列為公費疫苗的第三順位優先。並強調各界有任何意見，都會納入參考。

對於柯文哲「戰術錯誤」的批評，陳時中表示，指揮中心的防疫步驟一向都很穩健，「根據怎樣的證據，做怎樣的事，把每件事確實做好。」

媒體後續又追問是否有「嚴重疏忽」？陳時中表示，指揮中心做的好不好，都可以接受大家公評，「但是講嚴重疏忽，我要鄭重否認。」

行政院長蘇貞昌今天上午視察指揮中心後接受媒體聯訪，被問及地方首長近來的批評，他表示，防疫全民總動員，各單位機關無不加油，指揮中心夜以繼日努力了一年多，難免有地方沒做到位，呼籲各界多點警惕小心。