接送諾富特人員遊覽車司機發燒 陳時中：檢驗陰性
一名載送諾富特飯店人員的遊覽車司機出現發燒症狀，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，經採檢，確認檢驗結果為陰性，相關車輛也已做足全車防護並進行完整消毒。
諾富特桃園機場飯店發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染案，中央流行疫情指揮中心緊急撤除館內所有人員。桃園市政府衛生局今天證實，一名載運諾富特飯店人員到檢疫所的遊覽車司機昨天出現發燒症狀，已就醫採檢。
指揮中心指揮官陳時中表示，這名遊覽車司機檢驗結果已經出爐，確認是陰性，當天將人員撤離飯店時，都已做足全車防護，30車次也進行完整消毒。
此外，根據指揮中心最新檢驗結果，國籍航空1279名機師已有1198人完成採檢，核酸檢驗共7人陽性、4人檢驗中、其餘均陰性；血清檢驗方面，11人陽性、6人檢驗中、其餘均陰性。
諾富特飯店採檢方面，機組員已有117人採檢，核酸檢驗均陰性，血清抗體剩2人檢驗中；飯店人員已採檢207人，核酸檢驗有4人陽性（案1120、1127、1128、1129）、血清抗體1人陽性（案1120）。
媒體詢問，目前飯店相關人員檢驗結果均陰性，是否代表染疫疑慮降低。
陳時中說，核酸檢驗陰性只能代表檢驗時病毒量還不足以檢測出來，在此之前沒有傳染力，並不代表一定沒有被感染，未來完成14天集中檢疫會再進行採檢，確認陰性才會解除隔離。
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