諾富特飯店被爆居檢、一般客混住 指揮中心要查

諾富特飯店被爆半年前由於檢疫客增多，涉偷偷開放一館，出現混居情形。指揮中心今天指出，防疫旅館有獨棟、分層、分區等形式，若是分區要報准，會再去瞭解。

中國國民黨籍新北市議員葉元之今天接受中央社記者電訪時表示，諾富特華航桃園機場飯店分為接待一般客人（包含住房、餐飲、會議及喜宴）的一館，以及提供居家檢疫用的二館。

葉元之指出，有諾富特飯店員工告訴他，諾富特飯店從半年前由於檢疫客增多，涉偷偷地開放一館，出現混居情形；最誇張是有些房間平日收檢疫客，假日又改收一般客，防疫旅館出現防疫漏洞。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，指揮官陳時中回答媒體詢問時表示，諾富特飯店二館是全棟提供居家檢疫；一館則是分層，有兩層樓作居家檢疫，一層樓收一般客人。

陳時中指出，防疫旅館有幾種形式，最好當然是整個旅社都收檢疫旅客；如果旅社有兩、三棟，其中獨立一棟收檢疫旅客也行；另外就是一棟內分層使用，但檢疫旅客與一般旅客的樓層要分開，並且要各自有獨立電梯。

陳時中表示，還不瞭解市議員爆料的情況，如果真的有混用情形，例如在同一層中混收檢疫客、一般客，會予以處分。

指揮中心發言人莊人祥補充，防疫旅館可以獨棟、分層，也可以分區，但如果要採分區形式，需額外報准，指揮中心會在去瞭解諾富特飯店的狀況。

對此，諾富特飯店告訴中央社記者，一切以中央流行疫情指揮中心說法為準。