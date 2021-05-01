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諾富特確診房務員幸好不是這兩天到北港 否則代誌大條了

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案1129到奮起湖老街時下大雨 很多店沒營業、加強消毒

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
中央流行疫情指揮中心今公布案1129公共場所活動史。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布案1129公共場所活動史。圖／指揮中心提供

中央疫情指揮中心今公布案1129公共場所活動史，該個案4月25日曾到奮起湖老街，奮起湖中華社區發展協會表示，該個案到奮起湖的日子，山上下滂礡大雨，遊客不多、許多店家沒營業，但為了疫情安全，社區店家及住戶今天就會自行全面消毒。

奮起湖中華社區發展協會理事長謝玉娟表示，剛得知中央宣布個案1129到奮起湖時間點，她和店家討論時，記得當天山上下滂礡大雨，遊客非常少，該個案是否進入營業店家，目前還在調查，但社區為防疫都會要求戴口罩，每周一鄉公所也會做防疫消毒，另店家今天也會立即自主消毒。

她說，遇這種狀況當然會擔心，但店家平日就有防疫準備、作為，也希望疫情不要再擴大。

中埔鄉「大嘉義得火雞肉飯」店家說，他們也是受害者，細節目前仍在調查中，將立即依規定暫停營業，做內部全面消毒。

中央流行疫情指揮中心宣布，案1129在4月23日，曾到嘉義縣中埔鄉「大嘉義得火雞肉飯」用餐，之後到阿里山森林農園露營區，24日到阿里山森林遊樂區，25日到奮起湖老街，之後還去北港，嘉義縣、市政府都提醒，該段時間曾到相關地點市民，應該做好自我健康檢測，若發現身體異狀立即就醫，所有民眾外出都應戴好口罩、勤洗手。

中央流行疫情指揮中心今公布案1129公共場所活動史。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布案1129公共場所活動史。圖／指揮中心提供

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