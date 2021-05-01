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諾富特防疫管理是否落實要查 陳時中：未按規定將處分
新北市議員葉元之接獲諾富特飯店員工爆料指出，飯店將二館作為防疫旅館，但半年前檢疫人數暴增，挪用僅收一般旅客的一館也作為檢疫旅館，直指為了賺錢，反而陷入群聚風險；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，依照目前的規定可以防疫旅館與一般旅館可混用，但是要分層，電梯必須要獨立，若未落實將按規定處分。
發言人莊人祥表示，諾富特飯店一開始確實有混住的現象，主要是外籍機師與國籍機師混住在同一層，由於目前諾富特不會再收住外籍機師，未來僅會住華航自己的機師，外籍航空的機師會被安排到其他兩家旅館。
陳時中表示，各航空管理方式不同，像是國籍機師是由民航局跟指揮中心在協助檢疫，兩邊管理強度，因此混住在一起也不宜。
至於諾富特的管理措施，陳時中表示，諾富特的兩個館全部都可以做防疫旅館，二館是整棟作為防疫旅館，一館是分層作為防疫旅館（三層樓提供一般來旅客、二層樓作為防疫旅館），至於諾富特有沒有落實分層分區管理，將會再去了解。
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