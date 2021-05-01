諾富特染疫者足跡出爐 曾到阿里山、北港朝天宮

疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布諾富特飯店染疫個案最新足跡，案1127曾於4月27日到大潤發中壢店，案1129於4月23日至25日到阿里山搭小火車、北港朝天宮等旅遊景點。

諾富特飯店發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，截至目前累計4名飯店員工染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中公布染疫個案最新疫調足跡，其中案1127曾於4月27日上午6時20分至40分到桃園中壢「三明治先生」、下午4時50分到6時到桃園中壢「等等法式甜點」、下午6時至6時35分曾到大潤發中壢店；4月28日下午3時10分至4時20分曾到桃園中壢「智能自助洗衣店」、4時30分至5時20分曾到桃園中壢「小和屋食堂」。

陳時中說，案1128於4月27日中午12時50分至下午1時5分曾搭市民公車GR線由菓林站至捷運坑口站，1時5分到30分搭捷運從坑口站搭到第二航廈站，1時30分至2時在第二航廈停留，2時至2時40分搭捷運至第二航廈站到機場旅館站。

陳時中指出，案1128在4月28日上午9時曾到桃園大園「就是漢堡早餐店」，10時20分至11時20分曾搭亞通703從菓林站至中壢火車站，11時50分至下午1時曾到桃園中壢「海越生活館」，1時至1時40分曾到四海遊龍中壢店，2時30分搭亞通703從中壢火車站回菓林站。

至於案1129方面，個案4月23日至25日曾到嘉義旅遊，23日下午1時至1時40分曾到大嘉義得火雞肉飯用餐，3時10分至40分曾到阿里山小森林農園露營區；24日上午4時至6時45分搭乘阿里山小火車看日出；25日上午10時在奮起湖老街、下午1時20分至4時曾到北港朝天宮並在附近吃阿成熱炒、日香珍囍餅店、三代古早味黑糖冰；26日上午6時55分至7時50分從機捷台北車站搭至機場捷運站，下午5時40分至55分從機捷機場旅館站搭回坑口站。

陳時中提醒，曾出入相關場所的民眾應自我健康監測，若於5月10日前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴口罩就近至醫院採檢，不得搭乘大眾運輸工具。